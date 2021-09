Als Petra van Husen vor drei Jahren ihren Lehrgang an der Prager Fotoschule Österreich begann, war sie Investmentbankerin. Das Fotografieren hatte die Deutsche aus Frankfurt/Main schon lange gepackt, in Linz fand sie eine Form, wie sie sich ihrer Leidenschaft widmen konnte. Nun schließt sie den Diplomlehrgang ab. Ihren Job in der Bank hat sie mittlerweile aufgegeben – und ist Fotokünstlerin geworden. "Ich wollte etwas ganz anderes machen", sagt sie.