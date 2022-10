Vom Corona-Erklärer zum Krimiautor

Nun hat der auf einem Bergbauernhof in Murau aufgewachsene Journalist mit "Herr Kuranaga" den ersten Krimi geschrieben, dessen Titelfigur einem seiner Freunde nachempfunden ist.

OÖN: Herr Mayr, warum gingen Sie unter die Krimi-Autoren?

Günther Mayr: Ich wollte schon als Kind Bücher schreiben. Da ich mir aber nicht vorstellen konnte, wie man damit Geld verdient, war der Weg in den Journalismus logisch. Aber dieser Traum ging mir nie aus dem Kopf. Als ich in der Pandemie eine gewisse Popularität erreichte, meldeten sich einige Verlage und fragten: "Woll’ ma net a Buch schreiben?"

Sie taten’s – und setzten einem Freund ein literarisches Denkmal. Wie kam’s dazu?

Ich lernte Tateo Kuranaga, der übrigens wirklich so heißt, vor 35 Jahren über einen Freund kennen. Er ist studierter Philosoph, stammt aus Japan, lebt in Wien, spricht Wiener Dialekt und ist keinem Scherz abgeneigt. Ein witziger Vogel, ein echtes Original. Ich musste, was ihn betrifft, nicht viel erfinden. Aber auch andere Freunde kommen im Buch vor.

Sie haben also Ihren Freundeskreis literarisch verwertet?

Ja, aber die meisten sind nicht so erkennbar wie Tateo. Viele waren auch Ratgeber. Einen Freund, der Arzt ist, habe ich gefragt: Wie würdest du jemanden umbringen? So kamen wir auf Gift. Als Journalist war mir wichtig, dass bei aller literarischen Freiheit die Fakten stimmen.

Wie ging es Ihnen beim Schreiben?

Ich habe den Aufwand völlig unterschätzt. Nach der Arbeit noch ein paar Seiten schreiben? Das geht gar nicht. Man braucht zwei, drei Wochen, bis man in den Flow kommt. Ich habe mich dann in eine Hütte in der Steiermark zurückgezogen und täglich einen Zeitplan gemacht. Zum Schluss ist es trotzdem eng geworden – was ich als tagesaktuell arbeitender Journalist vermutlich eher gewohnt bin als die Leute im Verlag. Aber sie wussten sehr genau, wie sie mich antreiben mussten.

Inhaltlich geht es um den Kampf von Impfskeptikern gegen -befürworter. War das eine Aufarbeitung der Pandemie?

Ja, es war so etwas wie ein literarisches Long-Covid. Die zwei Jahre Pandemie haben mich geprägt. Und ich bekam von vielen Ärzten mit, wie’s bei ihnen zuging.

Sie wurden während der Pandemie zum Corona-Erklärer der Nation. Wie schaffen Sie es, komplexe Inhalte so locker auf den Punkt zu bringen?

Wichtig ist, dass man es zuerst selbst versteht. Ich konnte mir in den vergangenen Jahren ein gutes Experten-Netzwerk aufbauen. Die Metaphern, die ich am Abend in der ZiB verwendete, entstanden oft am Nachmittag im Gespräch mit den Wissenschaftlern. Als Journalist muss man die Dinge so erklären können, dass sie auch die eigene Großmutter verstehen würde. Wenn man etwas verstanden hat, geht auch die Angst weg.

Am Höhepunkt der Krise mussten Sie ja fast täglich die Pandemie erklären.

Das war mitunter belastend, weil wir oft selbst nicht wussten, wo’s hingeht. Ich wusste, da warten zwei Millionen Menschen auf das, was du sagst. Das ist eine große Verantwortung.

Sie standen von einem Tag auf den anderen im Rampenlicht. Wie gingen Sie damit um?

Man stolpert hinein. Ich habe mich ja nie vor die Kamera gedrängt. Am ersten Tag hieß es, wir brauchen dich in der ZiB. Da habe ich erst einmal eine Krawatte suchen müssen. Aber ich fühlte mich, auch dank der erfahrenen Moderatorenkollegen, schnell wohl.