Volbeat: Vier Dänen brachten die Burg zum Brodeln

"Es ist so wunderbar hier", rief Michael Poulsen nach dem dritten Song ins Publikum und verkündete: "Unsere Show war die Show, die sich in Clam jemals am schnellsten verkauft hat." Wer ihm das gesagt hat? "The nice guy, who lives here" - und er meinte damit niemand Geringeren als den Burgherrn, Georg Clam-Martinic. Von Beginn an war die Stimmung bei den 9000 Fans bestens.