Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) wird seine Gründe gehabt haben, warum er "Das Bergwerk zu Falun" nicht auf der Bühne sehen wollte. 20 Jahre nach seinem Tod wurde es 1949 in Konstanz uraufgeführt. Nun, im Corona-bedingten Verlängerungsjahr des 100. Jubiläums der Festspiele, inszeniert es der Schweizer Sprach- und Menschenergründer Jossi Wieler im Salzburger Landestheater. Sein Verdienst ist es, dass aus der Premiere am Samstag so etwas wie ein Theatererlebnis wurde.