Verena Altenberger: "Jetzt kann ich drüber lachen"

"Ich muss mich bei Linz entschuldigen. Ich dachte immer, die Stadt ist schiach. Aber das stimmt überhaupt nicht", sagt Verena Altenberger (36) beim Blick aus der Linzer Schlossbrasserie, wo die OÖNachrichten die Schauspielerin getroffen haben. Am 4. Dezember liest sie im Posthof Linz Ingeborg Bachmanns Erzählung "Undine geht" und aus Necati Öziris Neufassung "Der Ring des Nibelungen".

OÖNachrichten: Was war Ihr Gedanke zu dieser Lesung?

Verena Altenberger: Der Bachmann-Text ist mein absoluter Lieblingstext. Undine ist der Sage nach ein meist seelenloses weiblich gelesenes Wasserwesen, das durch die Liebe eines Mannes gerettet werden kann. Bachmann gibt ihr Selbstbestimmtheit, indem sie sagt: Undine geht. – Sie spielt nicht mehr mit. Gleichzeitig sehnt sie sich wahnsinnig nach Liebe. Das ist für mich ein schöner Fraubegriff – die Selbstbestimmtheit, zu sagen: Ich lebe mein Leben nach meinen Vorzeichen, und gleichzeitig sehne ich mich so sehr nach Partnerschaft, Liebe, Verständnis, Gesehenwerden, Beschütztwerden. Er vereint das Weiche und das Harte so schön miteinander. Insofern finde ich es einen extrem stark feministisch-weiblichen Text. Ich finde nicht, dass Feminismus versöhnlich sein muss, aber der Text ist es. Dadurch, dass Undine, die kein Mensch ist, spricht, ist es zudem eine herrliche Beschreibung von Frauen und Männern, von uns Menschen.

Gibt es diese Liebe auf Augenhöhe ohne Abhängigkeiten?

Ich glaube, wenn es wirklich Liebe ist, funktioniert sie nur ohne Abhängigkeiten. Aber ganz oft haben wir ein Missverständnis davon, was in Beziehungen Liebe ist. Viel zu oft wird Liebe mit Besitz verwechselt, wie man zum Beispiel an den Femiziden sieht. Vor ein paar Jahren habe ich Freundinnen, die in Beziehungen unglücklich waren, noch gesagt: "Dann verlass ihn, es gibt den perfekten Partner." Heute würde ich sagen: "Arbeite daran." (lacht) Auch wenn es Liebe ist, steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter.

Auch Schauspieler sind vom Regisseur abhängig. Gibt es für Sie einen Punkt, wo Sie sagen würden: Jetzt steige ich aus?

Regie ist auch von den Schauspielern und Schauspielerinnen massiv abhängig. Aber es darf dadurch keine Hierarchie entstehen. Auf der vertraglichen Ebene ist die Regie mein Chef. Nur: In der Kunst funktioniert das so nicht. Damit ich gut sein kann, muss ich alles verstanden haben, zu 100 Prozent. Etwas kann unlogisch erscheinen, muss aber in der Figur stimmig sein. Wir müssen so lange diskutieren, bis ich entweder überzeugt wurde, oder ich überzeuge die Regie, dass es anders besser ist. Aber auch in der Kunst leben wir oft noch in einem System, das viel zu sehr geprägt ist von einem Macht-Missverhältnis oder -Missbrauch.

Abhängig ist man auch von einem Festspiel-Gremium.

Ja. Aber ich möchte nichts wiedergeben, was ich selbst nur aus den Medien gelesen habe. Das hätte keinen Mehrwert.

Sie sind unlängst selbst privat durch die Medien gezogen worden (wegen Beziehungsgerüchten mit Ex-Politiker Christian Kern, Anm.). Wie ist es Ihnen damit gegangen?

Nicht so gut. Ich funktioniere auf zwei Ebenen gleichzeitig: Ich fühle mich sehr nahbar. Ich kenne auch von zu Hause kein Unnahbarsein. Gleichzeitig bin ich ein ganz privater Mensch, dem es sehr wichtig ist, sich sicher und beschützt zu fühlen. Beides existiert gleichzeitig in mir – in einem Beruf, der viel mit Öffentlichkeit zu tun hat. Was im Februar passiert ist, dass in private Bereiche eingedrungen wurde – auch mit Fotomontagen –, hat sich nach einem Kontrollverlust angefühlt. Gleichzeitig hatte ich eine Filmpremiere ("Sterne unter der Stadt", Anm.), manche haben gesagt: "War eh ein super PR-Stunt." Ich hätte aber lieber über meinen Film geredet. Und dann kann ich die Aufregung auch wieder verstehen, weil ich ja selbst gern lese, wer jetzt mit wem zusammen ist. Jetzt kann ich drüber lachen – eine besonders absurde Fotomontage habe ich mir sogar an die Küchen-Pinnwand gehängt (lacht).

Sie sind seit 2021 Präsidentin der Akademie des österreichischen Films. Verbinden Sie damit eine Mission?

Als das E-Mail kam, in dem ich gefragt wurde, habe ich mir sofort gedacht: Nein. Ich bin zu jung, ich habe keine Ahnung von Filmpolitik. Dann habe eine Nacht drübergeschlafen, schon allein aus Höflichkeit. Und mir dann gedacht: Ich bin eine Frau, die sich wünscht, dass in wichtigen Positionen verantwortungsbewusste junge Frauen sitzen – aber selber will ich keine sein, das stimmt irgendwie nicht. – Deshalb mach ich das jetzt. Es ist ein kommunikatives Ehrenamt. Und was ich sicher gut kann, ist vermittelnde Kommunikation und Reden formulieren.

Morgen und am Samstag lesen Sie in Gmunden in einem Weihnachtskonzert. Welche Bedeutung hat Weihnachten für Sie?

Ich feiere seit 35 Jahren Weihnachten im Kreis meiner Familie in Salzburg. Wir waren nie woanders. Wir sind nicht so wahnsinnig traditionell und schon gar nicht konservativ. Aber es gibt diese Bräuche, die in unserer Familientradition verankert sind: Räuchern oder dass es am 24. Würstelsuppe gibt. Ich würde es nicht aushalten, nicht nach Hause zu fahren. Gleichzeitig ist meine Mutter zu Weihnachten gestorben, 2015. Die ganze Weihnachtszeit hat dadurch noch einmal eine andere Bedeutung, sie hat viel mit Trauer zu tun. Ich bin dankbar, aus dieser Familie zu kommen, wo auch der Tod kein Tabuthema ist. Manchmal wär es mir lieber, wir hätten mehr Tabuthemen, aber wir haben wirklich gar keine (lacht). Alles wird besprochen, auch mit viel Humor, manchmal schwarzem. Es spricht für unsere Weihnachtstradition, dass meine Mutter zu Weihnachten gestorben ist. Diese Zeit hat so etwas Familiäres, Zurückgezogenes, Beruhigendes. Ich kann total verstehen, dass sie sich gedacht hat: Das ist ein guter Zeitpunkt, da sind alle zu Hause. Da ist ein bisschen Ruhe, und es riecht gut. Das ist Weihnachten.

Info: Heute und morgen, Stadttheater Gmunden: Weihnachtskonzert (mit Lesung), 19.30 Uhr, Karten: 07612/70 630 12, festwochen-gmunden.at 4. 12.: Lesung, Posthof Linz, 20 Uhr, Karten: 0732/78 18 00, posthof.at

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze