Verdis Werk zum kurzweiligen Spektakel verknappt

Viel Jubel und ein paar Buhrufe für die Regie waren die Antwort des Publikums auf die Premiere von "La forza del destino" ("Die Macht des Schicksals") am Samstag im Linzer Musiktheater. In Summe gab es große Zustimmung für Verdis formal vielschichtigste und politisch kritische Oper – beziehungsweise für das, was davon nach der Kürzung um gut ein Drittel übriggeblieben ist.