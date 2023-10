Verdient sich ein vermeintlicher Gewalttäter die Pflege im Alter?

David Fuchs hat unter den oberösterreichischen Autoren ein Alleinstellungsmerkmal. In seiner literarischen Arbeit zeigt sich, dass er hauptberuflich Onkologe und Palliativmediziner ist. Der überzeugende Detailrealismus, mit dem er in seinem neuen Roman „Zwischen Mauern“ vom Alltag in einem Pflegeheim erzählt, verrät professionelle Sachkenntnis.