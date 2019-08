Sie ist 30, hat im März mit "Rückwärtswalzer" ihren dritten Roman veröffentlicht und zählt zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen Österreichs. Ihre Bücher öffnen sich wie ein Gespräch mit ihr: ein Ritt über Hügel und Felder, grenzenlos und verblüffend leicht. Am 31. August wird Kaiser bei der 20. Jubiläumsausgabe des "Literaturfestivals 4553" in Schlierbach (29. 8. – 1. 9.) lesen. Im Interview mit den OÖN erläutert sie unter anderem ihre Ansprüche an Literatur.