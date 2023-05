"United Voices": 100 Stimmen vereint in einem Chor

Wer von Tirol nach Linz pendelt, hat dafür einen guten Grund. "Der Chor liegt mir sehr am Herzen", sagt Birgit Kubica, die seit 2015 die "United Voices" leitet. Am 25. Mai feiert der Pop- und Jazzchor der Musikschule Linz sein 20-jähriges Jubiläum im Linzer Brucknerhaus. "Es ist schon eine Challenge, so einen großen Chor zu leiten, am Anfang war ich sehr nervös", erinnert sich die 41-Jährige an ihre erste Probe als Nachfolgerin der Gründerinnen Miriam Fuchsberger und Karin Bachner (2003-2014).