Trachten und Bienen im Sumerauerhof

Franz C. Lipp war ein gestrenger Mann. 1939 übernahm er die Leitung der Volkskundeabteilung des Landesmuseums in Linz und bestimmte in dieser Funktion über Jahrzehnte, wie genau oberösterreichische Tracht auszusehen hatte. Diese – auch dem Zeitgeist des Dritten Reichs entsprechende – Uniformierung ist passé, wiewohl bis heute der ideologische Missbrauch dieser Kleidung Thema ist. "Ich bin gegen jede Norm, was Trachten betrifft.