"Tootsie": Ob Mann, ob Frau - ein großes Bravo für Gernot Romic

Gernot Romic brilliert in einer herausfordernden Doppelrolle.

Michael Dorsey ist als Schauspieler ein Auslaufmodell. Er kommt schön langsam in die Jahre und hat sich bei den Produzenten und Regisseuren New Yorks den Ruf eines sich ständig unterbewertet fühlenden Quälgeists erworben. Eines Tages wagt er aus der Not heraus den Tanz auf der Rasierklinge: Er bewirbt sich als Frau verkleidet für die Rolle der Amme im Musical "Julias wahre Flamme!" – und wird engagiert.