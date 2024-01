Tom Neuwirth über seine Rückkehr ins Salzkammergut: „Griaß amoi g’scheit, dann geht’s schon“

In Gmunden geboren und in Bad Mitterndorf im Gasthaus seiner Eltern aufgewachsen, ist Tom Neuwirth mit allen Wassern des Salzkammerguts gewaschen. Hier entwickelte er sich vom verhaltensauffälligen Kind zu Conchita Wurst – also zu jener Kunstfigur und Ikone der queeren Gemeinschaft, die 2014 mit „Rise Like a Phoenix“ den 59. Eurovision Song Contest in Kopenhagen gewann.