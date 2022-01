Tipps für Ihre kulturelle Auszeit

Konzert und Kabarett im „KiKas“ (Kunst im Kinosaal) in Aigen/Schlägl: Die Familie Lässig stellt am 22. 1. (20 Uhr) ihr neues Album „Eine heile Welt“ vor. Verlegt ins Centro Rohrbach wurde das Kabarett mit Klaus Eckel „Ich werde das Gefühl nicht los“ am 28. 1., 19.30 Uhr, Tel. 07281/62 97 40, 0664/21 00 652.