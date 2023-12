Theresa Grabner: Vielseitige Klangschmiedin

Wie es einer Sängerin in der Erkältungszeit geht? „Eine kleine Angst hat man schon, aber ich versuche, es mir nicht so nahegehen zu lassen und bin jeden Tag dankbar, dass ich gesund bin. Ich schau, dass ich mich gesund ernähre, an der frischen Luft bin“, sagt Theresa Grabner im Gespräch – einen Tag vor ihrer Premiere an der Bühne Baden, wo sie in Lehárs Operette „Friederike“ auf der Bühne steht.