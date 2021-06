Zu hören sein werden sie erstmals in seiner gemeinsam mit Dramaturgin Doris Happl kredenzten Textneufassung von Nikolaj Gogols "Der Revisor". Premiere unter freiem Himmel beim Theaterspectacel Wilhering ist am 14. Juli. Regisseur Rathke verpflanzt die russische Komödie in ein oberösterreichisches Dorf, das durch die angekündigte Ankunft des Revisors in Unruhe gerät. Allen voran ein "türkiser" Dorfleiter, ein "blauer" Amtsleiter, eine "rote" Sozialhelferin und drei gewaltbereite "Grüne". Sie