"Tatort": In der Mafia zu recherchieren, hat der Drehbuchautorin ihr bester Freund verboten

Für Millionen Menschen in Österreich, Deutschland und der Schweiz wird am Pfingstmontag um 20.15 Uhr der TV-Höhepunkt des Wochenendes beginnen – der neue „Tatort“ (mehr unten).



Auf einer Wiener Couch hingegen wird sich eine Frau unter einer Decke verstecken und ab und zu leise wimmern, wie sie scherzend sagt.

Sarah Wassermair hat sich als erfolgreiche Drehbuchautorin etabliert und feiert als solche nun ihr „Tatort“-Debüt. Bammel vor der Resonanz eines Projekts habe die 35-Jährige immer, die mit „Geschichten vom Franz“ das Drehbuch für einen großen Kino-Hit 2022 (95.000 Besucher) verantwortet hat.



„Aber am Ende des Tages ist es so: Fange ich an, so zu schreiben, dass es möglichst vielen gefällt, würde ich beliebig, austauschbar werden. Ich kann nur mit meinen beschränkten Mitteln und Talent das beste Buch finden und mit gewisser Demut sagen: Hier ist meine Geschichte.“ Gefällt sie, ist es der Idealfall. „Wenn nicht, muss ich damit leben.“

„Dieser Begriff ist fürchterlich“

Muss man sich für ein „Tatort“-Engagement selbst ins Spiel bringen? Normalerweise wohl schon, sagt sie. „Oder man ist so lange im Geschäft wie ich, bis das ‚Tatort’-Team entnervt aufgibt und von selbst kommt“, sagt Wassermair und lacht. Ein zuständiger Redakteur, den sie lange kenne, habe sie zum Kaffee gebeten, um eines zu fragen: „Wieso fragst du nicht einmal?“ Wassermair war „schlicht und einfach zu schüchtern dafür“.



Die schriftstellerische Reise zur neuen Episode „Azra“ begann schließlich im allerersten Lockdown 2020. Das Finden einer Idee, das Ausarbeiten einer Geschichte beschreibt Wassermair als langsames Hinarbeiten mit Feedbackschleife zwischen ihr und den Verantwortlichen. Ob sie freie literarische Hand habe? „Das gibt es im TV-Format im Grunde nie.“



Denn schreibt man für einen „Tatort“, muss eine oft Jahrzehnte bestehende Beziehung gut weitererzählt werden – jene der Ermittler wie bei Eisner und Fellner. Auf diese Freundschaft hat Wassermair „sehr genau geachtet“, weil sie für „die Wiener“ zentral und wunderbar gespielt sei.

Bei Details kam es schon vor, „dass die Redakteure um 4 Uhr Fragen per Mail bekamen: Sag mal, wenn einer von den beiden schnell fahren würde, wer wäre das?“



Die Idee, den Fall im Mafia-Milieu spielen zu lassen, war schnell da. „Aber fürs Protokoll: Ich habe mit niemandem von der Mafia geredet. Das ist reine Buchrecherche. Ich habe kurz überlegt, aber mein bester Freund hat gesagt: Das verbiete ich dir jetzt.“ Authentizität sucht Wassermair nicht in ihrer Fantasie, sondern im Leben – auf Recherche. „Ich bin ein Arztkind aus einer kleinen Gemeinde. Die Lebensrealitäten, die mir fehlen, muss ich mir holen. Und es gibt Geschichten und Situationen, die viel spannender sind als alles, was ich mir ausdenken könnte.“



Azra, die Hauptfigur der Folge, ist eine junge Frau aus schwierigen Verhältnissen. Es handelt sich bei ihr um eine sogenannte V-Person, eine Informantin, die der Polizei geheim berichtet. Wie recherchiert man das? „Sagen wir so: Unser Bundeskriminalamt war von meiner Anfrage, wie das funktioniert, natürlich nicht sehr begeistert“, sagt Wassermair. Sie sei also nach Deutschland ausgewichen. Beim Konzipieren von Frauenfiguren orientiert sich Wassermair an „Game of Thrones“-Autor George R. R. Martin: „Ich schreibe über Menschen.“



Die Hälfte der Weltbevölkerung seien Frauen, sagt Wassermair, „deshalb schaue ich, dass die Hälfte meiner Figuren Frauen sind und diese alles machen, was Frauen in der echten Welt auch tun.



„Kampfbegriffe“ wie jenen der „starken weiblichen Hauptfigur“ findet sie fürchterlich. Das lenke den Blick nur auf unrealistische, weil perfekte Mehrleisterinnen. „Frauen sind genauso gestört, schwach und kaputt, sie ermitteln genauso, wie sie kriminell sind.“

Die Episode „Azra“ ist der 31. Fall von Eisner und Fellner. Regie führte der Steirer Dominik Hartl. Mo., 20.15 Uhr, ORF 2.

Sarah Wassermair schrieb für die Serie „Janus“ und den ORF-Landkrimi „Flammenmädchen“. „Neue Geschichten vom Franz“ nach ihrem Drehbuch startet im Herbst im Kino

