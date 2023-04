Tanztage im Linzer Posthof: Sinnlicher Tango trifft kreative Freiheit

Die Ballettakademie München, die Ballettschule der Wiener Staatsoper und das Institut für zeitgenössischen Tanz an der Linzer Bruckneruni sind einige der Stationen auf dem Weg von Rosalie Wanka, die sich in Argentinien auch dem Tango verschrieben hat. Aus Letzterem schöpft die Münchner Tänzerin und Choreografin für ihre Arbeit „Asymmetrical Encounters“ (asymmetrische Begegnungen), die sie am Freitag bei den Tanztagen im Linzer Posthof zeigte.

Wer führt?

In einem szenischen Reigen wechselnder Paarbeziehungen und Soli spüren Rosalie Wanka, Cecilia Loffredo, Damian Cortes Alberti, Marcela Lopez Morale und Rodrigo Pardo (auch Co-Choreograf) Schnittstellen zwischen zeitgenössischem Tanz und Tango nach, woraus sich Fragen rund um geschlechtliche und kulturelle Identitäten ergeben.

Fein choreografiert und wunderbar getanzt trifft die sinnliche Eleganz des Tangos auf die kreative Freiheit des zeitgenössischen Tanzes – eine betörende Symbiose, die sich auch als treffliche Gelegenheit erweist, Führungsrollen und Gleichberechtigung zu hinterfragen. Geschlechterrollen werden in einem Besen-Tanz torpediert.

Humorvoll bringt Wanka auch ihre bayrischen Wurzeln ins Spiel und lässt einen „Münchner im Himmel“ frohlocken. Ins Wolkenreich und viele andere Erlebniswelten lädt Manuela Hartel in ihren farblich ansprechenden Videoprojektionen, in die auch, etwas rätselhaft, Schriftzüge eingebettet sind. Nicht alles an diesem stimmig wie durchdacht choreografierten und gekonnt getanzten Abend – mit bewundernswerten Gesangseinlagen – erschließt sich. Beeindruckend ist er dennoch.

Fazit: Eine feine Symbiose aus Tango und zeitgenössischem Tanz.



Tanztage-Termine: 27. 4.: Louise Lecavalier; 30. 4.: Gravity & Other Myths, 12./13. 5.: Compagnie Chaliwaté, www.posthof.at

Autorin Karin Schütze