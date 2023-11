Take That: Von der Wettcouch ab nach Clam

Gary Barlow (2. v. r.), Howard Donald (l.) und Mark Owen (r.) von Take That

Howard Donald hätte es am Samstag bei "Wetten, dass..?" beinahe verraten, nun ist es fix: "Take That", die Teenie-Idole der 90er-Jahre, kommen am 4. Juli mit einem Konzert der Superlative auf der Burg Clam ins Mühlviertel. Damit werden die drei Briten ihre Tour, die sie ab 25. Juni nach Hannover, Berlin, Mönchengladbach und München führt, in Österreich fortsetzen.