Täglich 223 Minuten vor der Glotze

Lineares Fernsehen, Streamingdienste oder Filmchen via YouTube oder TikTok: Das Angebot, sich die Zeit mit dem Konsum von Bewegtbildern zu vertreiben, ist reichhaltig. Und es wird auch genutzt: Jeder Österreicher (älter als 14 Jahre) konsumiert im Schnitt 223 Minuten an derartigen Inhalten täglich. Bei den über 50-Jährigen sind es sogar 262 Minuten, also fast viereinhalb Stunden.