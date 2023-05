T. C. Boyle: So lässig kann der Untergang sein

Wie wird es sein, wenn die Klimakrise einmal voll zugeschlagen hat? Wie werden dann wir leben? Das kann die Wissenschaft in hunderten Modellen erklären.Doch T. C. Boyle kann etwas Besseres: Er macht das, was kommen könnte, erlebbar. Wer den neuen Roman des amerikanischen Kultautors, „Blue Skies“, liest, spürt regelrecht, wie sich der Klimawandel einmal anfühlen wird.