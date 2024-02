Ihr bürgerlicher Name ist nicht so das Problem: Als Solána Imani Rowe wurde SZA 1989 in St. Louis (Missouri) geboren. Beim Künstlernamen der Könnerin des "Rhythm and Blues" (R ’n’ B), die als Favoritin in die Grammy-Gala am Sonntag geht, ist es schon anders. Wie spricht man SZA überhaupt aus? Am besten als "Sizzah".