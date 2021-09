Was Netflix bei den Oscars nie glücken wollte, gelang in der Nacht auf gestern bei der Verleihung der Primetime Emmys, den prestigeträchtigsten Fernsehpreisen der Welt: Der US-Streamingvorreiter, der 29 Nominierungen verbuchte, räumte mit den Serien "The Crown" und "Das Damengambit" je elf Preise ab – insgesamt 22. Er dominierte nicht nur in Zahlen, sondern auch qualitativ in den Kategorien, in denen man in Los Angeles 16.000 wahlberechtigte Vertreter der eigenen Branche überzeugt hatte.