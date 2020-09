Der zweite Abend in der Amtszeit von Bogdan Roscic als Staatsoperndirektor bescherte zwei fulminante Comebacks. Einerseits die Wiederaufnahme der legendären Elektra-Produktion von Harry Kupfer in der Ausstattung von Hans Schavernoch aus dem Jahr 1989, die die wenig geglückte Inszenierung von Uwe Eric Laufenberg, die erst vor fünf Jahren Premiere hatte, ablöst und trotz des Alters von 31 Jahren nichts an ihrer Intensität eingebüßt hat.