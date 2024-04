"Sommernachtstraum": Verzaubert von der Liebe

Das Ensemble im Liebesrausch: Friedrich Eidenberger (v. l.), Sofie Pint, Gemma Vannuzzi, Angelica Mattiazzi, Christoph Gerhardus, Saskia Maas und Ilia Dergousoff. Ganz hinten am Clavinova: der musikalische Leiter Marc Reibel

In der Pause geht’s rund in der Schulaula. Die hippe Austauschschülerin Titania posiert für ihr neuestes TikTok-Video, der coole Oberon kann auf den Punkt rülpsen wie kein Zweiter, der leicht proletoide Lysander zeigt Kunststücke, Muskeln und seinen Charme. Und dann ist da auch noch Demetrius, der wie Lysander in Hermia verliebt ist. Alles wie immer, nichts deutet darauf hin, dass hier schon bald Shakespeare gespielt werden soll.