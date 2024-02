Es beginnt beim gemeinsamen Einsatz: "Ben" (Daniel Gawlowski) verliebt sich in "Vicky" (Lisa Schützenberger) (ORF/GP/Leo)

Es wird wieder nach Mördern gejagt in der Landeshauptstadt: Die ORF-Krimireihe Soko Linz geht am 12. März mit insgesamt 13 Folgen in ihre dritte Staffel. Inhaltlich dreht sich neben dem einschlägigen Kriminal auch das Beziehungskarussell. "Das haben sich die Schauspieler gewünscht, ebenso den Einsatz von Haustieren", sagt Produzent Florian Gebhardt.