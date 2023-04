Sind die Frauen Verlierer oder Gewinner im Sex-Geschäft?

Die drei Frauen, die in dem Film porträtiert werden, sind durch Armut, Drogen und Menschenhandel in Abhängigkeiten geraten, welche sie in die Prostitution getrieben haben. Der Film kommmt am 6. April in die heimischen Kinos. Er schildert berührend, welche Abgründe sie erlebt haben, weil sie ihren Körper verkauf(t)en.