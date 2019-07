Donnerstag, 14. Juni 2012, 22.45 Uhr, Danzig: Das irische Nationalteam liegt beim Europameisterschaftsspiel gegen Spanien in der 88. Minute mit 0:4 zurück. Da wird das Spiel zur Nebensache. 20.000 Anhänger der „Boys in Green“ stimmen die Hymne „The Fields of Athenry“ an. Bis weit über den Schlusspfiff hinaus hält dieser besondere Moment an. Die TV-Moderatoren verstummen, Spieler und gegnerische Fans klatschen zur Hymne über die Hungersnot in Irland im 19.