Schwanger mit Spaghetti: Knackige Theater-Farce in Wilhering

Was tun, wenn die Preise im Supermarkt ins Unendliche steigen und am 10. des Monats das Haushaltsgeld schon weg ist? Die Frauen in Mailand haben ihren eigenen Weg gefunden. Sie plündern einen Supermarkt. Auch Antonia kommt mit Taschen voller Lebensmittel nach Hause und gibt ihrer Freundin Margherita reichlich ab. Doch wie sollen sie den Lebensmittelsegen ihren so katholischen wie gesetzestreuen Gatten erklären?