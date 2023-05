Peter Simonischek im Alter von 76 Jahren verstorben

Er hatte so gut wie jede Premiere seines Sohnes Kaspar (Schauspiel-Student an der Linzer Bruckneruni) im Linzer Landestheater besucht. Bei jener am 6. Mai von Arthur Schnitzlers „Professor Bernhardi“ in der Regie von Stefanie Mohr fehlte Peter Simonischek. Am Montag, 29. Mai, ist der große Schauspieler kurz vor Mitternacht im Alter von 76 Jahren gestorben.