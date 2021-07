"Schauspiel ist wie Fußballspielen"

Arnold ist in der Zwickmühle: Seine Frau Kathrin braucht eine Spenderniere – doch soll er wirklich seine Gesundheit dafür riskieren? In der Komödie "Risiken und Nebenwirkungen", die heute in die Kinos kommt, muss Samuel Finzi als Arnold pointenreich so manche Unbill überstehen, bis er zu einer Entscheidung gelangt.