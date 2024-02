"Saltice": Ein zauberhaftes Märchen aus Schnee, Salz und Papier

Ein Projekt, das zeigt, was eine Kulturhauptstadt leisten kann: Gemeinsam mit einem internationalen Künstlerteam erarbeiteten 29 Kinder aus Laakirchen und Umgebung zwischen neun und 14 Jahren die Kinder-Oper "Saltice". Am Samstag brachten die kleinen und großen Künstler das fantasievolle 50-minütige Märchen im Veranstaltungszentrum Alfa in Laakirchen zur Uraufführung – und ernteten begeisterten Applaus.