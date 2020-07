Ringo Starr: Das Herz der Beatles feiert seinen 80er

Die genialen Lyriker und Komponisten waren John Lennon und Paul McCartney; George Harrison der begnadete Slide-Gitarrist mit Hang zur Spiritualität. Und Ringo Starr? Ringo war einfach Ringo. Doch nicht nur wegen seines trockenen Schmähs und der Fähigkeit, zwischen den Alphatieren zu vermitteln, galt Richard Starkey als unverzichtbarer Bestandteil der Beatles. Oft wird leider vergessen, dass der Mann, der heute seinen 80. Geburtstag feiert, auch ein exzellenter Schlagzeuger ist, den Kollegen wie Max Weinberg (Bruce Springsteen) und Phil Collins als Vorbild adeln.

Als der im rauen Liverpooler Arbeiterviertel Dingle als Einzelkind aufgewachsene, oft kränkliche Starkey zum ersten Mal seine späteren Pilzkopf-Kollegen trifft, befindet er sich mit der Combo Rory Storm and the Hurricanes auf Tournee in Hamburg. Im August 1962 bekommt er das Angebot, Pete Best als Beatles-Schlagwerker zu ersetzen. Ringo akzeptiert sofort. Der Rest ist Musikgeschichte.

In den kommenden Jahren erobern die Beatles die Welt. Dabei trommelt Starr nicht nur souverän, gefühlvoll und immer songdienlich. Auf fast jedem Album bekommt er einen Song als Leadsänger auf den Leib geschrieben. Herrlich launige Nummern wie "Yellow Submarine", "With a Little Help from My Friends" oder "Octopus’s Garden" haben längst Kultstatus.

Wechselhafte Solokarriere

Nach der Trennung der "Fab Four" startet Ringo Starr eine wechselhaft erfolgreiche Solokarriere. Mit "You’re Sixteen" und "Photograph" gelingen ihm aber immerhin zwei Nummer-eins-Singles in den USA, auch "It Don’t Come Easy" wird ein Erfolg. Überdies versucht er sich als Schauspieler. Die Filme schwanken stets zwischen experimentell und grottenschlecht. Wenigstens findet Ringo am "Caveman"-Set privat sein Glück. Seine Kollegin, das Model und Ex-Bond-Girl Barbara Bach, wird später seine zweite Ehefrau.

Nach einem Alkoholentzug gründet Ringo Anfang der 90er seine "All-Starr-Band". Bis heute hat er zwanzig Soloalben aufgenommen, zuletzt "What’s My Name". Gesundheitlich fühlt sich Starkey, der mit 350 Millionen Dollar Privatvermögen als reichster Drummer der Welt gilt, topfit. "Brokkoli und Fitnesstraining" seien sein großes Geheimnis. 2021 soll die Jubiläumstour nachgeholt werden.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at