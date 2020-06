Es kommt, wie von den OÖN am 8. Mai angekündigt: Landeskulturdirektor Reinhold Kräter (51) wird mit 30. Juni sein Amt niederlegen und in die neu gegründete Kultur GmbH des Landes (vormals Oö. Landesmuseum) unter Geschäftsführer Alfred Weidinger wechseln. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bestätigte gestern, dass Kräter in einem Brief darum gebeten hatte, ihn von seiner bisherigen Aufgabe zu entbinden.