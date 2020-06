Vertonte Sehnsüchte wie in „Über den Wolken“ oder absurde Alltagserlebnisse wie in „Ich bin Klempner von Beruf“ haben Reinhard Mey berühmt gemacht. Mehr als 500 Lieder hat der Berliner Liedermacher mit dem genialen Händchen für sanft melancholische Balladen über das Leben, die Liebe und den Tod in den vergangenen Jahrzehnten geschrieben. Jetzt legt der 77-Jährige seine neue CD „Das Haus an der Ampel“ vor.