Fünf Verbesserungsvorschläge hatte der Landesrechnungshof (LRH) nach der Sonderprüfung der Kulturförderung für die KTM Motohall in Mattighofen im April 2020 vorgelegt. ÖVP und FPÖ untersagten in der Folge, drei davon einer Folgeprüfung zu unterziehen. Das Ergebnis der verbliebenen zwei wurde gestern veröffentlicht: Demnach hatte der LRH Verbesserungen bei internen Richtlinien in der Kulturdirektion des Landes empfohlen.