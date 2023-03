„Platz in den Top 5 ist drin“: Unser Song-Contest-Lied zählt zu den Favoriten

„Austria – twelve points!“ So könnte es im Mai beim Song Contest in Liverpool öfters lauten, wenn Europas Länder wieder ihre Punkte im musikalischen Wettstreit verteilen. Denn ein Blick auf die aktuellen Wettquoten und die Fanportale zeigt: Österreich zählt in diesem Jahr zum Favoritenkreis. Eine Woche nach Veröffentlichung von „Who the Hell is Edgar“ von Teya und SaLena liegt unser Beitrag bei Buchmachern und Experten in den Top 10.