Parov Stelar: "Solange nicht wirklich etwas passiert"

Parov Stelar arbeitet in seinem Haus in Lichtenberg gerade an seinem neuen Album und bereitet sich auf seinen Auftritt als Headliner beim "Lido Sounds"-Festival in Linz am 28. Juni vor. Dazwischen bleibt aber auch noch Zeit für die zweite Profession des Marcus Füreder, wie Parov Stelar mit bürgerlichem Namen heißt: der Malerei. Bis 18.