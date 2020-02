"Parasite": Die Oscars erleben ihr koreanisches Wunder

"Der Oscar ist ein amerikanischer Preis. Ich möchte nicht, dass ein fremdsprachiger Film ihn gewinnt. Und auch nicht Schauspieler, die keine Amerikaner sind."

Das war in einem der anonymisierten Berichte des "Hollywood Reporters" vor der Oscar-Gala zu lesen, das renommierte Branchenblatt bittet wahlberechtigte Mitglieder der Academy, ihre absolut ehrlichen Entscheidungen für die Verleihung der Goldmänner zu verraten.

Ein Statement, das viel offenbart. Wie sehr ein - gelinde gesagt - "nationaler Geist" noch in Hollywood weht.

Umso erstaunlicher ist es, dass die südkoreanische Gesellschaftssatire "Parasite" nun vier Oscars geholt hat - und noch dazu ein absolut historisches Double: bester Film, bestes fremdsprachiges Werk. Als Draufgabe Gewinne in zwei weiteren Königskategorien (Drehbuch und Regie).

Ein Triumph, der wahrlich geschichtsträchtiger ist, als die Verkündung des falschen Siegerfilms vor zwei Jahren ("La La Land" statt "Moonlight"). Und bestimmt noch umwälzender als der Sieg eines Netflix-Films vergangenes Jahr ("Roma").

Nach den Skandalen und Kampagnen - #oscarsowhite und #metoo - schien der Wind der Veränderung, den Hollywood selbst entfachen wollte, nach den Nominierungen

wie ein laues Lüfterl. 44 Nominierungen holten Filme, die inhaltlich und seitens der Produktion von Männer jenseits der Mulitkultur getragen waren

("1917", "Joker", "Once Upon A Time In Hollywood", "Irishman").

Jetzt fegte ein Sturm über die ganz alten Strukturen hinweg, und er wird nicht aufhören, denn die "Aufräumarbeiten" werden in Form von weiterer Öffnung stattfinden.

Aktivisten, die darauf gewartet haben, gibt es in Los Angeles reichlich.

Und es zeigt sich, dass die Umstellung in der Gruppe der Wahlberechtigten seitens der Academy doch gefruchtet hat.

Knapp 8500 Profis der Hollywood-Filmbranche umfasst sie. Und lange schien es, als fühlten sie sich vom hymnisch gefeierten "Once Upon A Time In Hollywood" von Quentin Tarantino dort abgeholt, wo sie geblieben sind - in der Filmindustrie der 1970er.

Nun ist es umso ironischer, dass ein ausländisches Werk honorige Filmzirkel durcheinander wirbelt, das davon handelt, wie eine Außenseitersippe Stück für Stück eine reiche, gesetzte Familie unterwandert.

"Parasite"-Regisseur Bong Jon-hoo ist fantastischer Geschichtenerzähler, auch was die Oscars betrifft.

