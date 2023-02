ORF nimmt ab 2024 um rund 60 Millionen mehr ein

Der ORF erwartet für 2023, das letzte Jahr der GIS, 676,2 Millionen Euro an Gebühren-Einnahmen. Da ORF-Generaldirektor Roland Weißmann im Gegenzug für die mit Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und den Grünen politisch paktierte Haushaltsabgabe ein Sparpaket bis 2026 in der Höhe von 320 Millionen Euro vorlegen muss, gab er am Montag unter anderem die Streichung des ORF Radio-Symphonieorchesters (RSO) und des Spartenkanals ORF Sport+ als linearen Sender bekannt.