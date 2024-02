ORF-III-Chef Peter Schöber: „Wir sind das Role-Model im ORF“

Ein Schwerpunkt zur Kulturhauptstadt im Salzkammergut (mit Dokus und Konzert-Übertragungen), neue Sendungen (etwa die monatliche Talkshow „Austrofreds Barcelona“, nächste Folge am 21. 3., 1.10 Uhr), neue Podcasts: ORF-III-Programmchef Peter Schöber stellte gestern mit Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher und der kaufmännischen Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz das Jahresprogramm des Senders vor. Mit den OÖN sprach der in Steyr geborene und in St.