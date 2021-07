Auch wenn die Salzburger Festspiele mit der bereits zur Tradition gewordenen Ouverture spirituelle schon seit einer Woche laufen, wurden sie erst am Sonntag offiziell eröffnet, und somit war der Abend mit den Wiener Philharmonikern unter Franz Welser-Möst so etwas wie das Eröffnungskonzert, das ideal zum 100-Jahr-Jubiläum passte, standen doch Werke von Richard Strauss und mit den "Jedermann-Monologen" von Frank Martin Texte von Hugo von Hofmannsthal, also von zwei der legendären Gründerväter,