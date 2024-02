Opfer, Täter und eine Lagunenstadt

Anna Jermolaewa ist viel beschäftigt in diesen Tagen. Sie legt Hand an am österreichischen Stand der 60. Kunstbiennale in Venedig, die am 20. April mit Arbeiten der Künstlerin eröffnet wird. Die Professorin für Experimentelle Gestaltung an der Kunstuniversität Linz will in der Lagunenstadt mit Inszenierungen, Videos, Fotografien und Zeichnungen Kritik an politischen Machtstrukturen und Ideologien und Missständen in der Gesellschaft aufzeigen.