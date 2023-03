Bekanntlich ist es nicht leicht, den Begriff Operette zu definieren. Somit steht offen, was zu erwarten ist, wenn dem längst totgeglaubten Genre plötzlich neues Leben eingehaucht wird. Versteht man unter Operette das, was die Vorlagen von Offenbach bis Strauss auszumachen scheinen, war Moritz Eggerts „Die letzte Verschwörung“, die am Samstag in der Volksoper ihre Uraufführung erlebte, eine Themaverfehlung.