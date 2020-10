Puschkins Versepos "Eugen Onegin", das als Vorlage der Oper von Peter I. Tschaikowsky diente, hat im 19. Jahrhundert in seiner gesellschaftskritischen, teilweise parodistischen Art maßgeblich das Kulturleben Russlands beeinflusst. Inwieweit diese Themen für die heutige Gesellschaft relevant sind, konnte Regisseur Dmitri Tcherniakov bei der Premiere am Sonntag in der Staatsoper nicht deutlich machen.