"one world" am 17. november im brucknerhaus

Sein Werk "One World" wird Sir Karl Jenkins am 17. November um 18 Uhr höchstpersönlich im Linzer Brucknerhaus zur Uraufführung bringen. Gespielt wird das Werk vom 1995 gegründeten One World Orchestra for Peace. Zu hören sind neben mehreren Solisten der World Choir for Peace, der Hard Chor Linz, der Chor des Musischen BORG Linz und ein virtueller Chor, der aus 40 Ländern zugeschaltet wird. Es ist das offizielle UNESCO-Konzert für den Frieden.