Als das Mädchen im neuen Kinofilm "One Life" lächelt, sieht man sie deutlich: ihre Zahnlücke. Es ist ein Anblick, der normalerweise Sonne und Herz aufgehen lassen würde. Nur dort, wo dieses Kind "lebt", ist nichts normal. "One Life" führt uns mit dem Londoner Börsenmakler Nicholas "Nicky" Winton im Advent 1938 in ein Auffanglager für Fliehende nach Prag.