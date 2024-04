Veronika Liebl: "Ohnmacht schafft keine Veränderung"

Veronika Liebl ist ein Kind des AEC. Schon in jungen Jahren wurde die Linzerin von ihren Eltern mit einer Jahreskarte für das spektakuläre Haus für elektronische Kunst an der Donaulände ausgestattet. Dort haben sie der "Blick in die Zukunft und die internationale Strahlkraft des Hauses" in den Bann gezogen. Nach ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der JKU fand die 37-Jährige vor 13 Jahren dort auch ihre berufliche Heimat.