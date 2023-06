Oberösterreicherin in Oscar-Academy berufen

In der Nacht auf gestern (MEZ) veröffentlichte die Oscar verleihende Academy in Los Angeles die Liste ihrer 398 neuen Mitglieder, darunter ist auch die in Wels geborene Kostümbildnerin Monika Buttinger („Corsage“). Die Academy umfasst nun knapp 10.820 Filmprofis, zu ihnen gehört seit gestern auch Popstar und Filmmusikkomponistin Taylor Swift.