Norah Jones in Linz: Eineinhalb Stunden voller Zärtlichkeit

Sie braucht kein Rambazamba – Norah Jones’ Stimme allein entwickelt einen emotionalen Magnetismus, der nicht mehr loslässt, wen er einmal gepackt hat. Während ihrer Konzerte schließt man am besten die Augen und fühlt sich in diesem Kosmos aus Jazz, Pop und Country wie in einem Schaumbad, das den Dreck des Alltags abwäscht.