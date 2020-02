Paolo Sorrentinos Vatikan-Drama knüpft inhaltlich an das Finale von Staffel eins ("The Young Pope") an, in dem - so viel sei verraten - Pius XIII., vormalig Lenny Belardo (Law), nicht gestorben ist, sondern seit neun Monaten im Koma liegt. In einem reichlich pittoresken Koma, das eine US-Kritik gar als "sexy" beschrieb: überstrahlt von einem Neon-Kreuz, sinnlich-aufopfernd gepflegt von einer Nonne.